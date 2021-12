Paralimpiadi Tokyo. Bocciardo oro nei 100 sl nuoto. Beggiato argento, Boggioni bronzo

- Advertisement -

AgenPress – Francesco Bocciardo ha vinto l’oro nei 100 stile libero di nuoto, categoria S5, alle Paralimpiadidi Tokyo. Quella del 27enne di Genova è la sesta medaglia italiana, la terza d’oro, nelle prime due giornate di Giochi. Ieri Bocciardo aveva già vinto l’oro nei 200 stile libero di nuoto S5.

“Ce l’abbiamo fatta e oggi non ci speravo davvero, era ancora più difficile rispetto ai 200. Dovevo sfruttare le mie caratteristiche, passare forte e provare a chiudere ancora più forte. Il mio allenatore mi ha chiesto di crederci, mi ha detto proviamoci: non posso essere più felice di così, se questo è un sogno non svegliatemi per favore”.

Ma i 100 stile libero regalano anche altre due medaglia all’Italia, entrambe nella categoria S4: Monica Boggioni vince il bronzo. La23enne di Pavia ieri aveva vinto il bronzo nei 200 stile liberoS5.

Subito dopo Luigi Beggiato ha vinto l’argento. Quella del 23enne è l’ottava medaglia degli azzurri in questi Giochi, la terza di questa seconda giornata.