Parigi. Bambino di 10 anni trovato cadavere in una valigia. Fermata la madre, sarebbe psicologicamente “fragile”

- Advertisement -

AgenPress – Un bambino di 10 anni è stato ucciso a coltellate. Il cadavere del piccolo è stato poi chiuso in una valigia gettata in un deposito di cassonetti per l’immondizia. La polizia ha fermato la madre, che era in fuga dalla sera di mercoledì, la stessa della scomparsa del piccolo. La donna, 33 anni, si stava separando dal marito.

Nella serata di ieri, secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, era stato il marito e padre del bambino a segnalare la loro scomparsa. Rientrando in casa, si era accorto che moglie e figlio non c’erano. La polizia intervenuta nella casa aveva rilevato tracce di sangue e le autorità avevano avviato nella notte le ricerche a cui hanno partecipato vigili del fuoco, polizia, cani addestrati e sommozzatori. Poi, nella tarda mattinata di oggi, il ritrovamento del cadavere in un trolley in un cassonetto dell’immondizia nei pressi dell’abitazione.

- Advertisement -

La donna, che sarebbe psicologicamente “fragile” e in istanza di separazione dal marito, è stata fermata a Choisy-le-Roi a casa di amici, non lontano dal luogo del ritrovamento della valigia con il figlioletto ucciso. Non sono stati gli amici dai quali era ospitata a denunciarla, né è stata lei a costituirsi.