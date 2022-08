Parigi. La balena beluga che si era smarrita nella Senna muore durante operazione di salvataggio

- Advertisement -

AgenPress – Una balena beluga che si è smarrita nella Senna è morta dopo aver sviluppato difficoltà respiratorie mentre veniva trasferita su strada verso la costa, ha affermato l’autorità francese locale.

“Nonostante un’operazione di salvataggio senza precedenti per il beluga, siamo tristi di annunciare la morte del cetaceo”, ha dichiarato su Twitter il prefetto del dipartimento del Calvados.

La balena di quattro metri (13 piedi) è stata avvistata più di una settimana fa dirigendosi verso Parigi ed è stata arenata a 130 km (80 miglia) nell’entroterra della Manica a Saint-Pierre-la-Garenne in Normandia.

Da venerdì, il movimento dell’animale nell’entroterra è stato bloccato da una chiusa a 70 km a nord-ovest di Parigi e la sua salute è peggiorata dopo essersi rifiutato di mangiare.

All’inizio di mercoledì è stato rimosso dall’acqua nella prima fase di un’ambiziosa operazione di salvataggio e collocato su una chiatta sotto le cure immediate di una dozzina di veterinari.

È stato quindi spostato su un camion frigorifero per trasportarlo sulla costa. Durante il viaggio ha sviluppato difficoltà respiratorie ed è stato messo a terra.

Un bacino di acqua di mare in una chiusa nel porto di Ouistreham nella Manica era stato preparato per l’animale, che avrebbe dovuto trascorrere tre giorni lì sotto osservazione in preparazione del suo rilascio.

Isabelle Brasseur del parco faunistico di Marineland nel sud della Francia , parte di una squadra inviata per assistere ai soccorsi insieme all’ONG Sea Shepherd France, aveva avvertito martedì che il piano non era privo di rischi.

“Potrebbe essere che muoia ora, durante la manipolazione, durante il viaggio o al punto B”, ha detto a Ouistreham.