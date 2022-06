Parigi. Macron chiede che i 10 ex terroristi rossi vengano estradati e giudicati in Italia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito oggi il suo auspicio che i 10 ex terroristi rossi italiani per i quali ieri la giustizia francese ha negato l’estradizione siano “giudicati sul suolo italiano”. Lo ha detto a margine del vertice Nato di Madrid.

All’indomani del parere negativo della giustizia francese sulla richiesta di estradizione da parte italiana per tutti e 10 gli ex terroristi, il presidente ha detto: “Ho sostenuto la domanda del governo italiano per quei brigatisti”, per la loro estradizione, e auspico “di verificare se sia possibile un ricorso in cassazione” o “se ci siano ancora strade giuridiche che ci consentano di andare più lontano”.