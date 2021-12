Parigi. Processo strage 2015. Kamikaze: io soldato dello Stato islamico trattato come un cane

- Advertisement -

AgenPress – Si è aperto in un aula bunker all’interno di un tribunale il processo contro 20 uomini accusati degli attacchi terroristici del 2015 che causarono la morte di 130 persone e centinaia di feriti.

Gli imputati sono stati condotti uno ad uno in una teca di vetro al lato dell’aula, circondati da ufficiali armati. Presenti 14 imputati Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto del gruppo di nove uomini armati e attentatori suicidi che hanno colpito a pochi minuti l’uno dall’altro in diverse località – tra cui ristoranti e bar, la sala concerti Bataclan e uno stadio sportivo – il 13 novembre, 2015.

- Advertisement -

Abdeslam è apparso in tribunale vestito di nero e indossando una maschera nera, obbligatoria a causa della pandemia di COVID-19. Alla domanda su quale fosse la sua professione, il 31enne si è tolto la maschera e ha detto alla corte di Parigi in tono di sfida: “Ho rinunciato al mio lavoro per diventare un soldato dello Stato Islamico (ISIL)”.

Gli altri indagati sono accusati di aver contribuito a fornire armi e auto o di aver svolto un ruolo nell’organizzazione degli attentati, in cui sono rimasti feriti anche centinaia di persone.

La responsabilità degli attacchi è stata rivendicata dall’ISIL, che aveva esortato i seguaci ad attaccare la Francia per il suo coinvolgimento nella lotta contro il gruppo in Iraq e Siria.

- Advertisement -

“Allah è l’unico dio, la mia ambizione è quella di diventare un combattente per lo Stato islamico”, ha detto Salah Abdeslam prima che il presidente del tribunale lo interrogasse per chiedergli, come da prassi, la sua identità. “Ci tengo, innanzitutto – ha detto il franco-marocchino – a testimoniare che Allah è l’unico dio e che Maometto è il suo messaggero”. Il presidente della Corte, Jean-Louis Peries, ha tagliato corto a queste dichiarazioni, replicando semplicemente ma seccamente: “Questo lo vedremo dopo”.

In seguito, Abdeslam ha confermato la sua identità, rifiutando però di declinare le generalità dei genitori: “I nomi di mio padre e di mia madre – ha detto – non hanno nulla a che vedere qui”. Infine, alla domanda sulla sua professione – rivolta a tutti gli imputati – Salah Abdeslam ha risposto di aver “abbandonato la professione per diventare un combattente dello Stato Islamico”.

Sempre Salah Abdeslam, dopo che Kharkhach, un altro degli imputati ha accusato un malore in aula, ha commentato: “Gli imputati sono trattati come dei cani”. Salah si è tolto la mascherina e si è scagliato contro la corte: “Qui è tutto molto bello ma bisogna vedere com’è dietro. Veniamo maltrattati. Sono 6 anni che vengo maltrattato, trattato come un cane e non dico niente perché so che dopo la mia morte sarò resuscitato”.

Il processo durerà nove mesi, con circa 1.800 querelanti e più di 300 avvocati che prenderanno parte a quella che il ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti ha definito una maratona giudiziaria senza precedenti. Il giudice supremo della corte, Jean-Louis Peries, ha detto che è stato un processo storico.

Natacha Butler di Al Jazeera, riferendo da Parigi, ha affermato che centinaia di testimoni dovrebbero testimoniare nel corso del processo, compresi i sopravvissuti.

I sopravvissuti e i parenti delle vittime hanno affermato di essere impazienti di ascoltare testimonianze che potrebbero aiutarli a capire meglio cosa è successo e perché è successo.