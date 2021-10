Parigi. Sarkozy condannato ad un anno di carcere a casa con braccialetto elettronico

È il suo secondo anno di reclusione. A marzo, è diventato il primo ex presidente della Francia a ricevere una pena detentiva – per corruzione e traffico d’influenza – ma rimane libero in attesa di appello contro tale sentenza.

Nell’ultimo processo, Sarkozy è stato accusato con altri 13 imputati per il loro ruolo nel cosiddetto scandalo “Bygmalion”.