Parigi. Uomo lancia una fetta di torta contro la Gioconda, poi urla: “pensiamo al pianeta”

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo travestito da persona anziana su una sedia a rotelle ha lanciato una fetta di torta contro il vetro che proteggeva la Gioconda al Museo del Louvre e ha gridato alla gente di pensare al pianeta Terra.

I video pubblicati sui social media sembrano mostrare un giovane con parrucca e rossetto che era arrivato su una sedia a rotelle. L’uomo, la cui identità era sconosciuta, domenica è stato visto anche lanciare rose nella galleria del museo.

- Advertisement -

L’attacco della torta ha lasciato una vistosa macchia bianca e cremosa sul vetro ma la famosa opera di Leonardo da Vinci non è stata danneggiata.

Le guardie di sicurezza sono state filmate mentre scortavano via l’attivista che indossava la parrucca mentre gridava ai visitatori sorpresi nella galleria: “Pensate alla Terra. Ci sono persone che stanno distruggendo la Terra. Pensaci. Gli artisti ti dicono: pensa alla Terra. Ecco perché l’ho fatto”.

Le guardie sono state quindi filmate mentre pulivano la crema imbrattata dal vetro. I funzionari del Louvre non erano immediatamente disponibili per un commento.

- Advertisement -

Il capolavoro rinascimentale del XVI secolo è già stato preso di mira.

Il dipinto fu rubato nel 1911 da un impiegato del museo, evento che aumentò la fama internazionale del dipinto.

È stato anche danneggiato in un attacco con l’acido perpetrato da un vandalo negli anni ’50 e da allora è stato tenuto dietro un vetro.

Nel 2009, una donna russa arrabbiata per non essere in grado di ottenere la cittadinanza francese gli ha lanciato una tazza di ceramica, rompendo la tazza ma senza danneggiare il vetro o il dipinto.