Patrick Zaki. Altri 45 giorni di carcere. Amnesty, governo italiano condanni grave accanimento

- Advertisement -

AgenPress – La custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki è stata rinnovata di altri 45 giorni. Lo ha comunicato una legale dello studente egiziano dell’Università di Bologna, Hoda Nasrallah. “45 giorni”, “è ufficiale”, ha scritto in messaggi la legale lasciando intendere che, prima della chiusura degli uffici della Procura, è riuscita a farsi dare da cancellieri la notifica dell’esito dell’udienza svoltasi ieri.

“Rinnovo la richiesta al governo italiano di esprimere condanna per il grave accanimento nei confronti di Patrick e di usare questi altri 45 giorni per fare finalmente tutte le pressioni necessarie”., dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. “Quanto fatto finora – aggiunge – mandare osservatori alle udienze, che peraltro neanche vengono fatti entrare, non serve a niente. I parlamentari che hanno votato alla Camera e al Senato per la cittadinanza italiana a Patrick incalzino il governo Draghi, dato che è il governo che sostengono, ad agire”.