PdF: “Sanremo torni a fare Sanremo”

AgenPress. Nella polemica su Sanremo, come movimento di ispirazione cristiana e promotore dei valori non negoziabili, ci sentiamo toccati e offesi da quanto andato in onda su Rai 1 nella prima serata della 72º edizione del Festival di Sanremo. Riteniamo irrispettosa ed inaccettabile l’esibizione che denigra senza mezzi termini i valori inviolabili della fede portata sul palco dell’Ariston dall’artista Achille Lauro.

Strumentalizzare la musica per sfottere la sensibilità di oltre 10 milioni di cristiani non è assolutamente tollerabile e ci opponiamo senza mezzi termini. Sollecitiamo quindi a tal proposito, la dirigenza della RAI e l’entourage organizzativo, ad una riflessione seria circa la brutta piega che ormai da tempo si manifesta in questo evento canoro.

Sanremo torni a fare Sanremo che tra pugni alzati, amori gay e battesimi blasfemi, non consegna al pubblico quello che merita, la sana musica d’autore.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Popolo della Famiglia.