Pe, Lega/Id, ottimo risultato Bizzotto, teatrino sinistra inizia a scricchiolare

AgenPress. “Un plauso e un ringraziamento per Mara Bizzotto, europarlamentare leghista candidata dal gruppo Identità e Democrazia alla carica da vice presidente del Parlamento Europeo, per essersi battuta come un leone, nonostante tutte le avversità, e aver ottenuto un risultato importante.

Grazie anche a tutti gli europarlamentari di ogni schieramento che hanno sostenuto questa candidatura, permettendo di fare breccia tra la maggioranza nonostante le ostilità e le discriminazioni di una sinistra che fa il male dell’Europa e si dimostra democratica solo a parole. Grazie alla Lega, il teatrino portato avanti finora dalle forze illiberali inizia a incrinarsi”.

Così in una nota gli europarlamentari Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo, e Marco Zanni, presidente gruppo Identità e Democrazia.