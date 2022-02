Pechino. Federica Brignone vince la medaglia d’argento nello slalom gigante. “Giornata incredibile”

- Advertisement -

AgenPress – Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. E’ la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Oro alla svedese Hectoro, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami.

Federica Brignone, che era terza dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un ritardo di appena 28 centesimi dalla svedese Hector. L’altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso la 20/o posto mentre Marta Bassino non aveva completato la prima manche per una caduta. Nel finale della gara attimi di paura per una brutta caduta della statunitense Nina O Brien, caduta dopo aver inforcato una delle ultime porte prima del traguardo.

“Mi sono emozionata tantissimo, è una giornata incredibile. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e contentissima per l’argento, sognavo di portare a casa una medaglia. Se penso a tutta la strada fatta dall’anno scorso a oggi è pazzesco sono migliorata, la mia fiducia è cresciuta durante la stagione. Sono arrivata tranquilla e sono riuscita a godermi la giornata. Le condizioni erano difficili, la neve è veramente strana, ho cercato di sciare nel modo giusto e mi sono concentrata solo su quello”.

“Sul podio avrete visto le lacrime, è stata una giornata incredibile”, ha aggiunto Brignone. “Ho dovuto aspettare 15 minuti (a causa della breve sospensione legata all’incidente all’americana Nina O Brien) e in quei momenti ho detto pensa a qualcos’altro”.

Dopo lo slalom gigante la Brignone gareggerà in tutte le gare femminili dello sci alpino. “Iniziare così è tanta roba, sognavo di portare a casa una medaglia e già l’ho conquistata, tutto il resto vedremo ma io il mio obiettivo l’ho già raggiunto. Una medaglia in gigante, poi quest’anno non ero mai riuscita a mettere due manches insieme, farlo qui oggi è stato fantastico”.

“Questa medaglia ha un sapore speciale per me che sono nel circuito da anni. Ho fatto la performance nel giorno giusto. Ho pensato al ritiro l’anno scorso, ma avevo il sogno dell’Olimpiade e di fare qualche cosa di grande. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a risalire. Ho cominciato la stagione piano e ho cominciato a sciare sempre meglio. L’obiettivo era questo, mi sono tolta un peso, ho fatto una gara intelligente. Ma non è finita, ora punto all’oro certo”.