Pecoraro Scanio: “Manfredi Sindaco è svolta Ecodigital per Napoli”

AgenPress. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, promotore e sostenitore della candidatura di Manfredi è tra i primi a felicitarsi con il neosindaco

all’hotel Terminus di Napoli e incassa una prima promessa rispettata già nel primo intervento da primo cittadino: “Gaetano sarà un sindaco serio e competente. Uno dei pochi annunci fatti nel primo intervento è che terrà per sé la delega alla digitalizzazione della città. Aveva aderito come anche Conte al progetto Ecodigital per coniugare le transizioni ecologica e digitale.

Con lui Napoli potrà essere Città Ecodigital, più vivibile, più connessa” ha dichiarato Pecoraro Scanio aggiungendo: “la vasta coalizione civica, progressista ed ecologista che Manfredi ha guidato con un forte impegno di Conte può essere un’esempio per tutt’Italia”.