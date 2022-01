Pecoraro Scanio. “Sassoli vero difensore diritti umani e esempio di equilibrio”

- Advertisement -

AgenPress. “Ho conosciuto e stimato David come giornalista e come servitore delle istituzioni europee. Mi addolora questa scomparsa e credo che sia stato un vero presidente per autorevolezza e equilibrio.

Ma è anche intervenuto con nettezza nella difesa dei diritti umani e democratici nei mondo. L’ho sempre visto attento anche sui temi della difesa dell’ambiente, del nostro Made in Italy e dell’agroalimentare. Mancherà in Italia e nella Ue. Ciao David”.

Con queste parole il saluto al presidente del Parlamento europeo da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro di Agricoltura e Ambiente.