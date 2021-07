Pecoraro Scanio: “Vittorie della Nazionale aumentano Pil turistico. Successe nel 2006”

- Advertisement -

AgenPress. “Le vittorie agli europei possono aiutare il nostro Paese rilanciando il brand Italia ancora di più di quanto sta accadendo dopo la conquista dell’Eurocontest nel mondo della musica” lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della campagna #ioviaggioitaliano e docente ai corsi di laurea in turismo alle università pubbliche di Milano-Bicocca, Roma-Tor Vergata e Napoli Federico ll, che nel 2006 da Ministro accolse a Palazzo Chigi, con altri colleghi e con il premier Prodi, Fabio Cannavaro e la Nazionale vincitrice dei mondiali.

“Ricordo l’emozione ma anche l’impatto positivo sull’immagine turistica del nostro Paese. Il calcio è un potente media per rilanciare il turismo che vive un momento di difficoltà. Ora occorre sostenere la Nazionale nella finale di domenica per orgoglio nazionale e già ringraziarla per l’appello che ha fatto per il turismo in Italia” conclude Pecoraro Scanio.