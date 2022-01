Pedofilia. Rapporto Monaco, almeno 497 vittime di abusi. Da arcivescovo, Ratzinger fece errori in 4 casi

- Advertisement -

AgenPress – Sono almeno 497 le persone che hanno subito danni nell’ambito degli abusi pedofili nell’arcidiocesi di Monaco. Lo ha spiegato Martin Pusch leggendo il rapporto a Monaco. Per lo più si tratta di giovani vittime di sesso maschile, il 60% dei quali in età compresa fra 8-14 anni.

Nel rapporto il Papa emerito Josef Ratzinger viene accusato di comportamenti erronei in 4 casi, relativamente al periodo in cui era arcivescovo. Lo stesso Josef Ratzinger ha affermato di non aver commesso errori.

“Il cardinale Reinhard Marx non è presente a questa conferenza. Lo abbiamo invitato ma ha deciso di non venire. Naturalmente deploriamo questa scelta”, ha detto Marion Westpahl, presentando a Monaco il rapporto.