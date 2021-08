Pena di morte. In Carolina del Sud torna la fucilazione in mancanza di farmaci per l’iniezione letale

- Advertisement -

AgenPress – La Camera dello Stato South Carolina ha varato una legge che prevede, in mancanza del mix di farmaci per l’iniezione letale, la possibilità per il condannato a morte di scegliere, oltre alla sedia elettrica, anche la fucilazione. La South Carolina diventerebbe il quarto Stato americano ad applicare questa misura insieme a Mississippi, Oklahoma e Utah. I condannati nel braccio della morte sono attualmente 37.

Con 66 voti favorevoli e 43 contrari la Camera ha approvato il testo, che a marzo aveva già ottenuto l’ok dal Senato. La Camera ha fatto solo delle modifiche tecniche di lieve entità, il che significa che dopo un voto definitivo di routine alla Camera e al Senato, la legge approderà sulla scrivania del governatore repubblicano Henry McMaster per la firma finale.

Il provvedimento è stato concepito per superare lo stallo legato alle difficoltà nel reperire il mix di veleni necessario per le iniezioni letali, con molte case farmaceutiche e molti Paesi che hanno vietato la loro esportazione negli Usa per motivi umanitari.