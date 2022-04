Pentagono. John Kirby denuncia “depravazione” Putin e si emoziona parlando delle vittime

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno accusato il presidente russo Vladimir Putin di “depravazione e brutalità” nella sua invasione dell’Ucraina.

Il portavoce del Dipartimento della Difesa John Kirby ha dichiarato: “È la brutalità del tipo più freddo e depravato”.

“Non credo che abbiamo apprezzato appieno il grado in cui avrebbe visitato quel tipo di violenza e crudeltà e, come ho detto, depravazione, su persone innocenti, non combattenti, civili, con un tale totale disprezzo per le vite che stava togliendo .”

“È difficile guardare alcune delle immagini e immaginare che qualsiasi leader ben pensato, serio e maturo lo farebbe. Quindi non posso parlare con la sua psicologia. Ma penso che tutti possiamo parlare della sua depravazione”, ha aggiunto.

Alla domanda se il Dipartimento della Difesa consideri il presidente russo Vladimir Putin un “attore razionale”, il segretario stampa del Pentagono John Kirby si è emozionato parlando della “depravazione” di Putin in Ucraina.

Kirby ha elencato alcune delle azioni che ha definito “irragionevoli” da parte delle forze russe, compresi i civili che sono stati “colpiti alla nuca, con le mani legate dietro la schiena. Donne, donne incinte uccise, ospedali bombardati”.

Kirby successivamente si è scusato per quello che ha detto stava spiegando la sua “prospettiva personale” e non ha approfondito ulteriormente la valutazione statunitense dello stato mentale di Putin.