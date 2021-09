Pentagono: l’attrezzatura lasciata in Afghanistan è stata smilitarizzata e inutilizzabile

- Advertisement -

AgenPress – Dopo il completo ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, le immagini dall’aeroporto di Kabul hanno mostrato membri dei talebani che si facevano strada attraverso un appendiabiti abbandonato disseminato di attrezzature, inclusi elicotteri, che gli Stati Uniti si erano lasciati alle spalle .

Tuttavia, l’attrezzatura è stata smilitarizzata e resa inutilizzabile prima che le truppe partissero, ha detto il segretario stampa del Pentagono John Kirby.

“Possono ispezionare tutto ciò che vogliono. Possono guardarli, possono camminare, ma non possono farli volare. Non possono azionarli. Abbiamo fatto in modo di smilitarizzare, rendere inutilizzabile, tutto l’equipaggiamento che è a l’aeroporto – tutti gli aerei, tutti i veicoli di terra. L’unica cosa che abbiamo lasciato in funzione sono un paio di camion dei pompieri e carrelli elevatori in modo che l’aeroporto stesso possa rimanere più operativo in futuro “, ha detto Kirby.

Dalla partenza delle ultime truppe statunitensi dall’Afghanistan, il Pentagono è sollevato dall’evacuazione in sicurezza di 123.000 persone fuori dal paese, ma preoccupato per coloro che sono rimasti indietro, ha aggiunto.

“Anche se non pensiamo che i numeri siano grandi, siamo ovviamente preoccupati per i nostri amici, alleati e concittadini americani che sono ancora lì”, ha detto, aggiungendo che il governo degli Stati Uniti rimarrà consapevole del suo impegno nei confronti di quei cittadini che rimangono dietro a.