Pepe (FareAmbiente) “A Natale non tagliamo gli alberi ma piantiamoli”

- Advertisement -

AgenPress. “È un albero alto 28 metri, un abete di 113 anni e ha fatto 750km per arrivare a Piazza San Pietro. Viveva in equilibrio con l’ecosistema ma è stato tagliato per il Natale del consumismo. È una vergogna e FareAmbiente condanna quest’atto di assassinio della natura.

Gli alberi sono importanti non solo per la vita dell’uomo ma per l’equilibrio di tutto l’ecosistema. Difendere gli alberi significa difendere il nostro benessere e salvare il nostro Pianeta.

- Advertisement -

Senza gli alberi la vita sulla Terra sarebbe impossibile, ce l’ha ricordato il G20 con l’invito a ripopolare di verde il Pianeta per combattere il fenomeno del riscaldamento climatico. Ecco perché FareAmbiente annuncia per la prima settimana di dicembre un sit-in di protesta a Roma per evitare che altri alberi vengano abbattuti a Natale per mero piacere e contro il valore etico e sacro degli alberi.

Questo Natale non tagliamo gli alberi, ma piantamoli!”.

Lo scrive in una nota il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe, commentando l’arrivo dell’albero di Natale a Piazza San Pietro.