Per la rivista “Time Out”, Roma è la capitale più sporca del mondo, seguono Bangkok e New York

AgenPress – Il Time Out Index di quest’anno ha intervistato più di 27.000 abitanti delle città nei centri urbani di più continenti su un’ampia gamma di argomenti. Oltre agli argomenti trattati negli anni passati, tra cui lo stato dei ristoranti e della vita notturna, il sondaggio di quest’anno si è concentrato in particolare sugli sforzi della comunità locale, sugli spazi verdi e sugli sforzi per la sostenibilità.

Mentre New York ha portato a casa un punteggio elevato in una serie di aree, tra cui l’ atterraggio nelle prime cinque città in generale e l’essere stata dichiarata la città “più eccitante” del mondo, c’era un aspetto molto più negativo: attualmente è considerata una delle migliori al mondo città più sporche.

Secondo gli intervistati, New York è una delle prime tre città “più sporche” del mondo, appena dietro Roma e Bangkok. (Esatto, ciò significa che è riuscito a rivendicare il primo posto negli Stati Uniti.) In effetti, la maggioranza degli intervistati (55 percento, per l’esattezza) lo ha definito ” sporco”.

Certo, i newyorkesi lasciano la spazzatura sul ciglio della strada e di solito puoi trovare piatti e tazze scartati sul marciapiede, e certo, a volte entrare in una stazione della metropolitana ti sembra di essere intrappolato in un videogioco horror o in un buio alternativo dimensione.

Sì, ogni tanto un newyorkese potrebbe far cadere a terra la sua pizza al taglio di un dollaro e semplicemente pulirla e dire, Comunque, probabilmente va bene , e sì, a volte puoi camminare attraverso una pozzanghera o farti sgocciolare addosso un liquido misterioso e tu dici, c’è una possibilità che una tossina abbia appena preso alcuni anni dalla mia vita. Ok, va bene, a volte potresti nuotare in una spiaggia pubblica e renderti conto di essere circondato da borse Chex Mix galleggianti vuote e occasionalmente potresti passare una giornata a passeggiare per la città in sandali e tornare a casa e le piante dei tuoi piedi sono nere come la pece e tu dici a te stesso, questo va bene. Probabilmente è solo polvere. Per favore, sii solo polvere. Va bene , ammetteremo che alcuni dei bagni pubblici situati negli snodi di transito regionali sembrano non essere stati puliti dagli anni ’90 e abbiamo trovato cose nei parchi cittadini di cui non vorremmo più parlare, ma, nel complesso, New York è abbastanza pulito.

Fonte, https://www.timeout.com/