AgenPress – Per troppo tempo, l’Occidente si è illuso di poter mantenere una relazione normale con Putin.

Anche quando ha varcato sfacciatamente e senza tante cerimonie i confini di ciò che è permesso nel mondo civile, non ha incontrato un vero e risoluto rifiuto. Hanno solo cercato di “placarlo”, assecondando in parte richieste e affermazioni assurde.

E’ quanto afferma l’Accademia Nazionale della SBU, Servizio Sicurezza Ucraina su ukrinform.ru.

L’errore di calcolo dell’Occidente è stato che Putin era generalmente considerato un politico negoziabile, anche se con alcune “caratteristiche” sotto forma di una peculiare comprensione della democrazia e della nostalgia per l’URSS. In effetti, in sostanza, si è rivelato affine ai selvaggi primitivi che non sanno cosa sia la forza della legge e riconoscono solo la legge della forza.

Di volta in volta, Putin ha tentato l’ennesima debolezza nei bastioni della democrazia occidentale e ha colpito i “punti dolenti” in vari modi: da qualche parte – con la propaganda, da qualche parte – con la corruzione e da qualche parte – con minacce dirette.

All’inizio riuscì a farla franca con i processi antidemocratici in Russia e persino con la guerra in Cecenia. Nel tempo, sentendosi impunito, decise che poteva permettersi di più – interferire senza tante cerimonie e in modo aggressivo negli affari interni degli stati indipendenti con il pretesto di “proteggere” i mitici “interessi russi”. Ma anche questo, come è noto, non ha portato immediatamente a una risposta adeguata da parte dell’Occidente. Un esempio lampante è l’invasione militare russa diretta della Georgia nel 2008.

Sembrava che il mondo si sarebbe finalmente svegliato quando Putin ha sfacciatamente occupato la Crimea e ispirato uno scontro armato nell’Ucraina orientale nel 2014. Ma dopo i primi provvedimenti decisivi sotto forma di sanzioni, tutto pian piano è tornato a ridursi, principalmente a “profonda preoccupazione” per quanto stava accadendo. No, l’Ucraina non è stata lasciata nei guai, ha ricevuto aiuto e sostegno. Ma la pressione su Putin non è stata chiaramente sufficiente non solo a costringerlo a tornare allo status quo del 2013, ma anche a scoraggiarlo dall’aumentare ulteriormente i suoi appetiti.

Ogni volta che l’Ucraina ha chiesto aiuto per frenare l’aggressore, l’ostacolo chiave è stata la riluttanza dei leader occidentali a “provocare” Putin: chissà come reagirà, e la Russia è uno stato nucleare dopotutto!

La fatidica mattina del 24 febbraio 2022 ha mostrato che Putin non si aspetta affatto le “provocazioni” di nessuno, semplicemente le inventa e le crea lui stesso. In tal modo, non ha affatto abbandonato le sue tattiche spaventose. La Russia minaccia costantemente “conseguenze” in caso di “chiusura del cielo” sull’Ucraina, nel caso in cui alcuni paesi forniscano assistenza militare all’Ucraina, in caso di embargo completo sulle esportazioni russe … E queste minacce incombono sempre più armi nucleari, possibilità di utilizzo che già il Cremlino ammette apertamente.

Ma sullo sfondo di una guerra barbara e delle atrocità disumane dei soldati russi in Ucraina, Putin, con le sue continue minacce, ha avuto l’effetto opposto: non è più temuto. Diventa chiaro a tutti che non è il presuntuoso dittatore che dovrebbe avere paura, ma cosa accadrà se questo pazzo selvaggio con un bastone nucleare non verrà fermato d’urgenza.

Di conseguenza, l’Ucraina ha iniziato a ricevere dall’Occidente armi e equipaggiamento militare, la cui fornitura all’inizio della guerra non era considerata da molti paesi, o addirittura non era categoricamente consentita. Ma la cosa più importante non è nemmeno questa, ma il fatto che la visione degli esiti attesi della guerra sia radicalmente cambiata. Se all’inizio si trattava del fatto che l’Ucraina doveva essere aiutata a resistere semplicemente all’assalto russo, ora molti leader occidentali articolano chiaramente la loro attenzione sul raggiungimento della sconfitta della Russia in questa guerra.

L’Ucraina ha dimostrato la sua capacità di combattere eroicamente e schiacciare l’aggressore. Il mondo occidentale l’ha visto e apprezzato. Le consegne di armi sono ora sempre più limitate non dalla volontà politica dei partner chiave dell’Ucraina, ma solo dalla disponibilità di scorte o capacità di produzione adeguate. Parallelamente, che è molto importante e molto significativo nel contesto della dimostrazione di fiducia nella vittoria dell’Ucraina, vengono creati meccanismi per finanziare il riavvio dell’economia ucraina nel dopoguerra, il ripristino delle città e dei villaggi distrutti.

Nel campo democratico con la Russia di Putin, nessuno farà affari come al solito. La capacità di manipolare, ricattare l’Occidente per Putin è per sempre nel passato e nel futuro: lo stigma indelebile di un criminale di guerra e l’inevitabile responsabilità per le atrocità commesse.

Se il popolo russo è pronto, nonostante tutto, a continuare a sostenere il suo sanguinario Fuhrer, condividerà meritatamente con lui il destino di un mondo emarginato con un futuro davvero poco invidiabile”