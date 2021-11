Perché le criptovalute sono così popolari?

- Advertisement -

AgenPress. Le criptovalute attraggono i loro sostenitori per una serie di motivi, molti dei quali saranno qui di seguito elencati. Sì tratte delle ragioni che sono risultate le più popolari e condivisibili, allo stato attuale di questo mercato azionario odierno.

I sostenitori vedono le criptovalute come Bitcoin come la valuta del futuro e stanno correndo per acquistarle ora, presumibilmente prima che diventino più preziose. Ad alcuni sostenitori piace il fatto che la criptovaluta rimuova le banche centrali dalla gestione dell’offerta di moneta, poiché nel tempo queste banche tendono a ridurre il valore del denaro tramite l’inflazione. Altri sostenitori come la tecnologia alla base delle criptovalute, la blockchain, perché è un sistema di elaborazione e registrazione decentralizzato e può essere più sicuro dei tradizionali sistemi di pagamento. Ad alcuni speculatori che si muovono principalmente nel settore delle piattaforme di trading le criptovalute piacciono perché allo stato attuale delle cose, stanno aumentando di valore e non hanno alcun interesse nell’accettazione a lungo termine delle valute come mezzo per spostare denaro.

Le criptovalute possono essere considerate come un buon investimento?

Le criptovalute possono aumentare di valore, ma molti investitori le considerano semplici speculazioni, non veri e propri investimenti. La ragione? Proprio come le valute reali, le criptovalute non generano flussi di cassa, quindi per trarre profitto, qualcuno deve pagare di più per la valuta di te. Confrontalo con un’attività ben gestita, che aumenta il suo valore nel tempo aumentando la redditività e il flusso di cassa dell’operazione.

“Per coloro che vedono le criptovalute come il bitcoin come la valuta del futuro, va notato che una valuta ha bisogno di stabilità”.

Come hanno notato gli autori di NerdWallet, le criptovalute come Bitcoin potrebbero non essere così sicure e alcune voci importanti nella comunità degli investitori hanno consigliato agli aspiranti investitori di evitarle. In particolare, il leggendario investitore Warren Buffett ha paragonato Bitcoin agli assegni cartacei: “È un modo molto efficace di trasmettere denaro e puoi farlo in modo anonimo e tutto il resto. Un assegno è anche un modo per trasmettere denaro. Gli assegni valgono un sacco di soldi? Solo perché possono trasmettere denaro?”

Per coloro che vedono le criptovalute come Bitcoin come la valuta del futuro, va notato che una valuta ha bisogno di stabilità in modo che commercianti e consumatori possano determinare quale sia un prezzo equo per le merci. Bitcoin e altre criptovalute sono state tutt’altro che stabili per gran parte della loro storia. Ad esempio, mentre Bitcoin è stato scambiato a quasi $ 20.000 a dicembre 2017, il suo valore è poi sceso fino a circa $ 3.200 un anno dopo. A dicembre 2020, era di nuovo scambiato a livelli record.

Questa volatilità dei prezzi crea un enigma. Se i bitcoin potrebbero valere molto di più in futuro, le persone hanno meno probabilità di spenderli e farli circolare oggi, rendendoli meno redditizi come valuta. Perché spendere un bitcoin quando potrebbe valere tre volte il valore l’anno prossimo?

Come posso acquistare criptovalute?

Mentre alcune criptovalute, incluso Bitcoin, sono disponibili per l’acquisto con dollari USA, altre richiedono il pagamento con bitcoin o un’altra criptovaluta. Ora per acquistare i Bitcoin avrai bisogno di un “portafoglio”, una app online in grado di contenere la tua valuta. Generalmente, crei un account su uno scambio e quindi puoi trasferire denaro reale per acquistare criptovalute come Bitcoin o Ethereum. Ecco di più su come investire in Bitcoin.

Coinbase è un popolare scambio di criptovalute in cui puoi creare sia un portafoglio che acquistare e vendere Bitcoin e altre criptovalute. Inoltre, un numero crescente di broker online offre criptovalute, come eToro, Tradestation e Sofi Active Investing.

Le criptovalute sono legali?

Non c’è dubbio che siano legali in Europa, negli Stati Uniti, in Australia o in Giappone, sebbene la Cina abbia sostanzialmente vietato il loro uso e, in definitiva, se siano legali dipende da ogni singolo paese. Assicurati anche di considerare come proteggerti dai truffatori che vedono le criptovalute come un’opportunità per ingannare gli investitori. Come sempre, attenzione all’acquirente.

Come mi proteggo dai rischi di questo particolare tipo di investimento

Se stai cercando di acquistare una criptovaluta in un ICO, leggi la stampa fine nel prospetto dell’azienda per queste informazioni:

Chi possiede l’azienda? Un proprietario identificabile e conosciuto è un segno positivo.

Ci sono altri grandi investitori che stanno investendo in esso? È un buon segno se altri investitori ben noti vogliono un pezzo della valuta. Possiedi una partecipazione nella società o solo valuta o token? Questa distinzione è importante. Possedere una puntata significa che puoi partecipare ai suoi guadagni (sei un proprietario), mentre acquistare token significa semplicemente che hai il diritto di usarli, come le fiches in un casinò. La valuta è già sviluppata o l’azienda sta cercando di raccogliere fondi per svilupparla? Più lungo è il prodotto, meno rischioso è. Può essere necessario molto lavoro per esaminare un prospetto; più dettagli ha, maggiori sono le tue possibilità che sia legittimo. Ma anche la legittimità non significa che la valuta avrà successo. Questa è una domanda completamente separata e ciò richiede molta conoscenza del mercato. Al di là di queste preoccupazioni, solo avere criptovaluta ti espone al rischio di furto, poiché gli hacker cercano di penetrare nelle reti di computer che mantengono le tue risorse. Un exchange di alto profilo ha dichiarato bancarotta nel 2014 dopo che gli hacker hanno rubato centinaia di milioni di dollari in bitcoin. Questi non sono rischi tipici per investire in azioni e fondi nelle principali borse statunitensi.