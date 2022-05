Pernigotti: Al Mise presentata proposta Witor’s

- Advertisement -

AgenPress. Si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo Pernigotti nel corso del quale è stata illustrata la proposta della Witor’s, azienda del settore interessata ad acquisire un ramo d’azienda della storica industria dolciaria di Novi Ligure.

All’incontro, presieduto dal coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa Luca Annibaletti, hanno partecipato i rappresentanti della Pernigotti, i vertici aziendali della Witor’s, le regioni Piemonte e Lombardia, il sindaco di Novi Ligure e i sindacati.

Il piano della Witor’s prevede l’avvio, in una prima fase, di una linea di produzione nello stabilimento della Pernigotti e, in una seconda fase che si completerà nell’arco di 12 mesi, l’individuazione di un nuovo sito produttivo per ampliare la produzione, sempre nella zona di Novi Ligure. Per realizzare il progetto la Witor’s si impegna a coinvolgere una parte degli attuali dipendenti.

Il Mise, in sinergia con le istituzioni locali, continuerà a monitorare la fase di trattativa in corso tra le due aziende mettendo a disposizione tutti gli strumenti, come il Fondo di Salvaguardia e la decontribuzione per l’assunzione dei lavoratori provenienti dalle aziende in crisi, che si renderanno funzionali ad accompagnare il percorso di rilancio dell’azienda e la tutela dei lavoratori.