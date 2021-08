Pescara. Incendio nella zona sud della città, evacuate alcune case. Bagnanti in fuga

- Advertisement -

AgenPress – Scene drammatiche a Pescara per un incendio che sta devastando la zona sud della città. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni. Ci sono i primi feriti. È in corso di allestimento un posto medico avanzato nell’area ed è stato attivato il protocollo delle maxi emergenze. I vigili del fuoco, in azione con gli elicotteri, fanno fatica a gestire tutti i fronti dell’incendio.

Cittadini in strada che, come possono, con secchi e tubi da giardino, cercano di salvare le proprie abitazioni mentre le fiamme si avvicinano. Continuo viavai di sirene e mezzi di soccorso, mentre tutta l’aria è invasa dal fumo e dal calore. Appare così la zona della pineta di Pescara, quartiere di villette a sud della città. L’area è stata raggiunta da un canadair, che sta effettuando i primi lanci.