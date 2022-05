Petrocelli, Alternativa: Rimozione? Maggioranza prepotente, Conte e M5S ipocriti

- Advertisement -

AgenPress. “Questa presa di posizione dei senatori di tutte le forze politiche ammucchiate sotto il governo contro il senatore Vito Petrocelli rivela ancora una volta che le ipocrite posizioni assunte da Conte contro l’invio di armi in Ucraina sono finte e che la prepotenza della maggioranza e del governo che vogliono usare ed abusare del Parlamento a loro piacimento ormai non ha limite”.

Lo affermano i parlamentari di Alternativa, tra i pochissimi ad aver votato contro l’invio di armi in Ucraina.

- Advertisement -

“Giustificare il tentativo di rimuoverlo dalla presidenza della Commissione Affari esteri del Senato per un tweet controverso in realtà rivela che il leader del M5S non ha digerito che Petrocelli si sia schierato fin da subito, a differenza dei suoi colleghi, contro l’invio di armi, cosa per cui, ricordiamolo, è stato esposto ad una prima gogna mediatica dalla quale il Movimento, che invece ha votato per spedire quelle armi in Ucraina, non lo ha difeso ma anzi gli è andato contro.

Avere qualcuno in casa che può rinfacciargli di aver assunto certe posizioni prima di lui non deve essere cosa gradita per Conte”. “Adesso – concludono i parlamentari di Alternativa – il balletto delle dimissioni dei commissari di tutte le forze politiche tranne Alternativa per far decadere la commissione completano il quadretto che ritrae le istituzioni parlamentari ormai costantemente preda di quei pasdaran del pensiero unico che si stracciano le vesti per la censura in altri Paesi e poi la vorrebbero imporre qui in Italia”.