Petrocelli. Conte, via anche da Gruppo Senato. Si valuta dimissioni in blocco della Commissione Esteri

AgenPress – “C’è una riunione dell’assemblea del Gruppo al Senato per una modifica del Regolamento che consentirà anche l’espulsione dal Gruppo del senatore Petrocelli. Ho chiesto anche conferma del mandato per deferirlo al Collegio dei probiviri per l’espulsione dal Movimento”. Così il leader M5s Giuseppe Conte .

“Dimissioni in blocco della Commissione Esteri? Questa è una decisione che va presa con gli altri gruppi politici perché deve essere una decisione collettiva. Valuteremo tutte le iniziative utili per assicurare alla Commissione Esteri del Senato la piena funzionalità”, ha aggiunto.

La Giunta per il Regolamento di palazzo Madama sarebbe stata convocata per domani nel tardo pomeriggio proprio per decidere sul caso Petrocelli.