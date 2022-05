Petrocelli. I senatori M5s lasciano commissione Esteri Senato

- Advertisement -

AgenPress – Si sono dimessi tutti i 4 senatori del M5s che fanno parte della commissione Esteri del Senato. Si tratta di Paola Taverna, Alberto Airola, Gianluca Ferrara e Simona Nocerino. La decisione, annunciata dal leader del Movimento, Giuseppe Conte, è stata presa come forma di ulteriore pressing per sbloccare la vicenda del presidente della commissione, il pentastellato Vito Petrocelli a cui si da giorni si chiede di lasciare l’incarico per le sue posizioni pro Russia e contro la guerra in Ucraina.

In mattinata Giuseppe Conte aveva annunciato che tutti i senatori del M5s si sarebbeo dimessi. “Ho già assicurato che il M5s contribuirà a superare l’empasse in commissione”.