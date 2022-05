Petrocelli. M5s: ok Giunta Reg. a sciogliere comm. Esteri. Casellati, nuovi membri entro il 13 maggio

- Advertisement -

AgenPress – La Giunta del regolamento di palazzo Madama ha dato parere favorevole allo scioglimento della commissione Esteri presieduta da Vito Petrocelli. Nei giorni scorsi 20 componenti della commissione su 22 (sono rimasti in carica lo stesso Petrocelli e Emanuele Dessì di Cal) hanno presentato le dimissioni e non sono stati sostituiti. Per questo motivo si è deciso, nella conferenza dei capigruppo, di chiedere un parere alla Giunta. Spetta ora al presidente del Senato valutare come procedere.

“I gruppi sono invitati a procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro venerdì 13 maggio alle ore 13”, ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in Aula al Senato.