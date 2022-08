Petrolio: Opec+ aumenta produzione di 100 mila barili

- Advertisement -

AgenPress. L’Opec+ ha deciso di aumentare la produzione di petrolio a settembre di soli 100 mila barili al giorno, un quantitativo decisamente più contenuto dei 600 mila barili al giorno in più di luglio e agosto.

“Un atto irresponsabile e scriteriato. Una decisione che avrà pesanti ripercussione sull’inflazione e sulla crescita mondiale, Italia compresa” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“A giugno, grazie all’aumento della produzione di petrolio, il prezzo della benzina è sceso interrottamente di settimana in settimana, arrivando, in modalità self service, a quasi 20 cent al litro in meno, con un ribasso del 9,5%, pari a 9 euro e 84 cent per un pieno da 50 litri, il gasolio è diminuito di oltre 18 cent al litro, con un calo del 9%, pari a 9 euro e 11 cent a rifornimento. Ora questa percorso virtuoso è destinato a cessare” conclude Dona.

Tabella prezzi settimanali carburanti in modalità self service: confronto dal 27/6/2022 al 1/8/2022

Prezzo 27/06/2022 (€/1000 litri) Prezzo 1/08/2022 (€/1000 litri) Calo % Differenza in cent al litro Differenza in euro x pieno da 50 litri BENZINA 2073,98 1877,15 -9,5 -19,683 -9,84 GASOLIO 2033,83 1851,65 -9 -18,218 -9,11

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite