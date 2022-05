Piemonte. Uccisi già 500 cinghiali. Costa: “abbattimento per arrivare ad un giusto equilibrio”

- Advertisement -

AgenPress – “Per il Piemonte l’abbattimento selettivo dei cinghiali è già partito e sono stati già abbattuti 500 capi. Abbiamo inoltre istituito una unità di crisi per Roma e Lazio per approntare un piano per la caccia selettiva dei cinghiali per ristabilire un giusto equilibrio ambientale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, con delega alla peste suina, a Agorà Extra su Rai3 per il quale c’è “una unica soluzione che è quella di ridurre la presenza dei cinghiali attraverso l’abbattimento per arrivare ad un giusto equilibrio. Condivido le preoccupazioni di allevatori ed agricoltori e mi impegnerò affinché in tempi rapidi si possano iniziare a vedere risultati concreti come la riduzione della presenza dei cinghiali”.

Costa ha inoltre ricordato che per l’emergenza il governo ha già stanziato 50 mln di euro, di cui 35 per iniziative per aumentare la biosicurezza e per il ristoro di coloro che subiranno danni, dunque, ha “una prima quota di risorse sono state già messe a disposizione”.