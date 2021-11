Pignedoli a Spraynews.it: “Condivido scelta Palamara di candidarsi a Primavalle”

- Advertisement -

AgenPress. “Sinceramente sono rimasta sbigottita per il comportamento di alcuni verso Palamara in Commissione Antimafia come per esempio Piero Grasso. Ha sollevato eccezioni procedurali inutili per cercare di impedire l’audizione. Ma anche altri membri della Commissione antimafia hanno fatto di tutto per evitare che Palamara venisse audito.

Forse si aveva paura di quello che avrebbe potuto dire? Ed effettivamente le questioni sollevate da Palamara sono molto interessanti e spero che la Commissione antimafia decida di approfondirle per fare piena chiarezza su eventi che non riguardano solamente la magistratura al suo interno, ma anche il contrasto alle mafie e la gestione dei pentiti.



Capisco la scelta di Palamara di candidarsi alle suppletive a Primavalle – continua l’europarlamentare pentastellata Sabrina Pignedoli – e la trovo condivisibile: quale sede migliore del Parlamento per portare avanti battaglie che sono importanti per l’Italia intera?”