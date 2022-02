PIL e politica. Gianfranco Librandi (IV), Italia in crescita grazie a imprenditori e governo

- Advertisement -

AgenPress. “Gli imprenditori italiani sono stati coloro che hanno fatto i più grandi investimenti durante il lock down e in questo momento abbiamo la disoccupazione che scende, e se qualcuno dice che sono tutti lavori a tempo determinato io rispondo che in tutti gli altri posti del mondo ci sono i contratti a progetto mentre noi li abbiamo tolti e quindi qualche contratto a tempo determinato è normale, seppure è giusto che che aumentino anche quelli a tempo indeterminato.

Però è diminuita la disoccupazione, è diminuito il debito pubblico, abbiamo un PIL strepitoso e quindi come può essere che quest’Italia va così male?

Io credo che perfino coloro che fanno opposizione tipo Fratelli d’Italia fanno un’opposizione costruttiva e quindi direi che quest’Italia con tutti i suoi difetti è una nazione fantastica dove si discute, si vota, sì sceglie qual’è il migliore. ”

Lo dichiara Gianfranco Librandi (IV) in un’intervista al quotidiano online SprayNews.it.