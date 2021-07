Piogge record nella Cina centrale. 12 morti nella metro di Zhengzhou

- Advertisement -

AgenPress – Più di 144.660 residenti sono stati colpiti da piogge torrenziali nella provincia di Henan, nella Cina centrale dal 16 luglio, e 10.152 sono stati trasferiti in luoghi sicuri, ha detto martedì il quartier generale provinciale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccità.

Un totale di 16 bacini idrici di grandi e medie dimensioni ha visto il livello dell’acqua salire al di sopra del livello di allerta dopo che le piogge torrenziali hanno colpito la maggior parte della provincia lunedì e martedì.

Le precipitazioni maggiori sono state registrate nella contea di Lushan della città di Pingdingshan con 400,8 mm di precipitazioni.

L’ufficio meteorologico provinciale ha portato la risposta di emergenza per i disastri meteorologici al livello II e ha preparato i possibili disastri naturali innescati da persistenti piogge abbondanti.

L’acqua piovana ha danneggiato 9.222 ettari di colture, provocando una perdita economica diretta di quasi 73 milioni di yuan (circa 11,3 milioni di dollari Usa).

Secondo le previsioni, nelle prossime 24 ore sono previste forti piogge che colpiranno le zone centrali, occidentali e settentrionali della provincia.

il ministero della Gestione delle emergenze ha inviato un gruppo di lavoro nelle aree colpite dell’Henan per aiutare le autorità locali nelle operazioni di soccorso in caso di catastrofe. L’esercito cinese, inoltre, ha avvertito che una diga nel centro del Paese “potrebbe crollare in ogni momento”, in aggiunta alle due collassate nella Mongolia Interna pochi giorni fa senza causare gravi danni, dopo essere stata danneggiata da tempeste torrenziali che hanno ucciso almeno tre persone. Martedì sera, l’unità regionale dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) ha spiegato che una breccia di 20 metri si è formata nella diga Yihetan a Luoyang, città di circa sette milioni di persone sempre nell’Henan, con il rischio “di crollo in qualsiasi momento”. Il Central theatre command della Pla ha dichiarato di aver inviato soldati per effettuare una risposta di emergenza, tra cui esplosioni e deviazioni delle inondazioni.

La città di Zhengzhou, nella Cina centrale, è stata colpita da tempeste di pioggia record, che hanno causato gravi ristagni d’acqua, interruzioni del traffico e interruzioni di corrente.

12 i morti nella metro di Zhengzhou .

Le piogge record hanno spinto il quartier generale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccità nella capitale della provincia di Henan a migliorare il livello di risposta alle inondazioni in caso di emergenza al livello più alto martedì pomeriggio.

Zhengzhou ha ricevuto precipitazioni medie di 457,5 mm entro 24 ore fino alle 17:00 di martedì, le precipitazioni giornaliere più alte dall’inizio del record meteorologico. La città ha anche registrato precipitazioni orarie record di 201,9 mm tra le 16:00 e le 17:00 di martedì, ha affermato il centro meteorologico provinciale dell’Henan.

Il grave ristagno d’acqua ha portato alla paralisi virtuale del traffico stradale della città. Oltre 80 linee di autobus sono state sospese, più di 100 deviate temporaneamente e anche il servizio della metropolitana è stato temporaneamente sospeso.

L’acqua piovana si è riversata nel tunnel della metropolitana della Linea Cinque della città, intrappolando un numero imprecisato di passeggeri a bordo di un treno della metropolitana.

Sul posto sono giunti agenti di polizia, vigili del fuoco e operatori del sottodistretto locale per l’operazione di soccorso.

Il livello dell’acqua all’interno del vagone della metropolitana si sta abbassando e i passeggeri sono temporaneamente al sicuro.

L’aeroporto di Zhengzhou ha cancellato 260 voli da e per la città e le autorità ferroviarie locali hanno anche bloccato o ritardato alcuni treni.

Colpite dai temporali, diverse comunità residenziali della città sono prive di acqua del rubinetto ed elettricità.