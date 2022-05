Pistoia. Ballo debuttanti vietato a coppie Lgbtqia+. Arcigay, apertura a modifiche segno positivo

AgenPress – Nelle settimane scorse ci è stato segnalato da alcune e alcuni studentesse e studenti un fatto estremamente grave al Liceo Convitto Cicognini, dove in occasione del Ballo delle Debuttanti, ripristinato ormai da alcuni anni dalla Dirigente scolastica, sono state escluse le coppie LGBTQIA+ ed è stato negato loro il permesso di partecipare. Come Associazione Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco, ci siamo occupati della problematica, contattando direttamente la Dirigente scolastica Prof.ssa Nunziata chiedendo delucidazioni sulla vicenda e partecipando il 24 marzo ad un’Assemblea d’Istituto parlando delle tematiche LGBTQIA+ e del problema emerso.

Abbiamo ritenuto di aiutare le studentesse e gli studenti perché è necessario tutelare la

partecipazione delle coppie LGBTQIA+ a un evento della Scuola come questo Ballo e a tutti i momenti di visibilità e partecipazione.

Il contrasto a un fenomeno diffuso e particolarmente dannoso per la libertà di

esprimersi, di amare, della piena realizzazione di sé come l’omolesbobitransfobia passa anche dall’inclusione di realtà e persone costrette troppo spesso ai margini della nostra società e la cui esistenza e i loro diritti non sono riconosciuti e tutelati.

Pertanto, apprendiamo con fiducia la risposta della Dirigente scolastica Prof.ssa

Nunziata, la quale accoglie le nostre richieste e riflessioni, anche se per l’anno in corso, per

ragioni di tempo, non sono possibili modifiche all’impostazione del Ballo delle Debuttanti,

ma aggiunge testualmente che “da settembre 2022 attiveremo l’iter necessario ad apportare a questa manifestazione delle modifiche agli schemi tradizionali e consolidati nel tempo”.

Come Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco accogliamo con soddisfazione l’impegno preso

dalla Scuola e dalla Dirigente scolastica, auspicando che venga dato un concreto seguito, e

siamo disponibili a partecipare alle iniziative e ai forum necessari per un reale cambiamento

verso un ambiente scolastico inclusivo e paritario anche nei suoi momenti ufficiali.

Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco