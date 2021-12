Più di 30 tornado devastano gli Stati Uniti. Biden, una tragedia inimmaginabile. Nel Kentucky morte 70 persone

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden ha parlato questa mattina con il governatore del Kentucky Andy Beshear, esprimendo le sue “condoglianze per le vite perse” e promettendo assistenza federale dopo che tempeste e tornado hanno colpito diversi stati del Midwest e del sud-est durante la notte.

“Una inimmaginabile tragedia”, ha detto Biden, annunciando di aver “di aver ordinato alla FEMA [Federal Emergency Management Agency] e ad altre agenzie federali di fornire l’assistenza più rapida possibile alle comunità colpite. Il presidente e il governatore hanno concordato di rimanere in contatto per tutto il giorno durante le operazioni di ricerca e soccorso e le valutazioni dei danni. sono in corso”.

Ecco le cifre attuali del bilancio delle vittime:

Kentucky: almeno 70 persone del Kentucky sono morte a seguito di un devastante sistema di tornado, ha detto il governatore Andy Beshear in una conferenza stampa sabato mattina, aggiungendo che “potrebbe, infatti, superare le 100 prima della fine della giornata”.

Arkansas: Bob Blankenship, sindaco di Monette, Arkansas, ha detto alla CNN che la sua città è in uno “stordimento” dopo che un tornado ha attraversato l’area durante la notte. Due morti sono stati segnalati sabato mattina a Monette e uno in una città vicina, ha detto Blankenship.

Tennessee: secondo un comunicato della Tennessee Emergency Management Agency, tre persone sono state uccise durante le tempeste notturne in Tennessee. Una persona è stata uccisa nella contea di Obion e due nella contea di Lake nella prima ondata di tempeste che ha colpito lo stato.

Illinois: i funzionari di Edwardsville, Illinois, affermano che i soccorritori stanno affrontando un’enorme sfida nel trovare lavoratori scomparsi in un magazzino Amazon che è parzialmente crollato a causa del maltempo. “È un disastro totale”, ha detto sabato mattina il capo della polizia Mike Fillback in una conferenza stampa. Fillback ha confermato che almeno due persone sono morte e gli sforzi di soccorso stanno procedendo lentamente per la sicurezza dei primi soccorritori.

Missouri: una donna di 84 anni è morta durante le tempeste notturne nella comunità di Defiance, nel Missouri, secondo Mary Enger del St. Charles County Emergency Management. Enger dice che la donna era in casa quando è scoppiata la tempesta e non aveva altri dettagli sulle circostanze.