Pnrr, Colletti (Alt): Con 3-I Spa governo crea nuovo carrozzone pubblico

AgenPress. “Con il decreto attuazione Pnrr il governo ha costituito una nuova società per azioni a totale partecipazione pubblica, la 3-I Spa, che svilupperà soluzioni software e servizi informatici in favore, tra gli altri, di Inps, Inail, Istat, Presidenza del Consiglio dei ministri e ministero del Lavoro.

In sostanza un duplicato di Sogei e Pago PA. A cosa serve una terza società che svolge queste funzioni? Si vuole creare un altro carrozzone pubblico?”

Lo afferma Andrea Colletti, capogruppo di Alternativa a Montecitorio.

“Le cose – prosegue – sono due: o Sogei e Pago PA non funzionano e non lavorano bene e quindi il Governo ritiene sia opportuno creare una nuova società per espletare le funzioni che queste due società non sono in grado di svolgere a dovere, oppure Sogei e Pago PA lavorano bene ma qualcuno è interessato a infilare i raccomandati della politica o più persone possibili all’interno di un nuovo soggetto interamente a carico dei contribuenti”.

“Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao – conclude l’esponente di Alternativa -, da consulente, avrebbe mai consigliato a una società sua cliente, già in possesso di due società che fanno sostanzialmente la stessa cosa di costituirne una terza con una triplicazione dei costi fissi non comprimibili? Un consulente serio non lo avrebbe mai fatto, ma le volontà, come si vede, sono altre: stiamo sprecando i soldi del Pnrr per creare sacche di consenso per i partiti di maggioranza”.