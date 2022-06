Pnrr. Gratteri: “certezza infiltrazione criminalità in tutto il Paese. La politica parla poco di mafia”

- Advertisement -

AgenPress – Per il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ci sono certezze che la ‘ndrangheta sia interessata ai fondi europei.

“Le mafie hanno sempre trasformato le crisi in opportunità. Si stanno organizzando soprattutto nei Comuni, nelle Regioni, dove le risorse del Pnrr verranno spese. Servono più attenzione e più controlli. Bisogna tenere gli occhi sempre aperti”.

In una intervista alla Stampa, Gratteri afferma che “il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel Pnrr non riguarda solo il Sud, “ma l’intero Paese. Da tempo le mafie si sono radicate lontano dai territori d’origine e rischiano di rilevare, ancora di più a buon mercato, le imprese in difficoltà. Secondo me c’è stato un abbassamento di attenzione nella lotta alle mafie”.

Gratteri sottolinea che “da quando hanno cominciato a centellinare la violenza, sono sparite dal dibattito politico”, ma le mafie “quando sono silenti sono ancora più pericolose”.