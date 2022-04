Pnrr. L’Italia ha incassato i 21 mld connessi ai 51 obiettivi Pnrr del 2021

- Advertisement -

AgenPress – “Incassati i 21 miliardi connessi al raggiungimento dei 51 obiettivi Pnrr del 2021, il Governo prosegue nell’attuare il vasto programma di riforme, investimenti e misure economiche e sociali. Con il Dl Pnrr 2, approvato ieri dal Cdm, per realizzare e agevolare il raggiungimento di alcune delle milestone del 2022 e con l’ordinaria ma intensa attività di attuazione delle politiche definite in questi mesi”.

E’ quanto si evince dalla relazione sul “monitoraggio dei provvedimenti attuativi”, presentata in Cdm dal sottosegretario Roberto Garofoli, delegato all’attuazione.

“A quest’ultimo riguardo, in poco più di un anno di attività il Governo ha ‘smaltito’ 955 provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative approvate nelle XVII e XVIII Legislatura. I quasi mille provvedimenti attuativi attestano che l’impegno politico e amministrativo profuso in un settore cruciale per l’efficacia delle politiche pubbliche sta dando primi risultati con un innalzamento della capacità attuativa del Governo: una capacità da rafforzare ulteriormente intervenendo su alcuni snodi della produzione normativa e del sistema istituzionale preposto”.