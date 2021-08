PNRR: Mattarella, sforzo corale Istituzioni e forze economiche e sociali

- Advertisement -

AgenPress. “Grazie all’importante scelta compiuta dalle Istituzioni europee disponiamo di risorse che possono aiutarci non solo a ripartire, ma anche a promuovere un autentico salto in avanti, una rinascita della nostra comunità”, dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dopo l’approvazione del Recovery plan in Parlamento.

Per Mattarella “siamo di fronte a una grande opportunità, che non possiamo disperdere. Per quest’opera di ricostruzione è necessario uno sforzo corale delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali”.