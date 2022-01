Pnrr, Rinaldi (Lega), no a tagli fondi Italia, Ue non ci pensi neppure

AgenPress. “Se qualcuno a Bruxelles pensa di togliere finanziamenti al nostro Paese, si sbaglia di grosso. Inaccettabile che oggi, in una situazione di crisi pandemica, con imprese, lavoratori e famiglie alle prese con l’emergenza del caro bollette e gli aumenti dei costi delle materie prime, nelle istituzioni Ue ci sia chi anche solo ipotizza la possibilità di tagliare i fondi europei destinati alla ripresa dell’Italia, per giunta soldi che non ci vengono regalati, ma che le prossime generazioni dovranno restituire con gli interessi. Sarebbe assurdo e inaccettabile: gli italiani si aspettano interventi concreti dall’Ue, non ulteriori complicazioni”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ, relatore ombra della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza.