Pnrr. Via libera Ue. von der Leyen: dal governo italiano piano solido di riforme

AgenPress – Martedì i ministri europei dell’Economia daranno il via libera al piano italiano e a quelli di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. Per approvare gli altri Pnrr a cui la Commissione ha dato parere positivo in questi giorni (Croazia, Cipro, Lituania e Slovenia) verrà convocato un Ecofin straordinario, informale, il 26 luglio. Resta in sospeso quello dell’Ungheria: le discussioni tra governo e Commissione sono ancora in corso, e Bruxelles deve dare un parere definitivo lunedì.

“Il governo italiano ha messo insieme un solido Recovery Plan, con investimenti e riforme e l’Europa lo sta finanziando con quasi 200 miliardi di euro”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in occasione della visita al campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena, dove, insieme a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha commemorato le vittime dell’eccidio nazista di Cibeno.