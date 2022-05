Podoliak (Kiev), Putin ha dimostrato che la Russia è perdente. Ha parlato agli Z-zombi

- Advertisement -

AgenPress – Il discorso del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin alla parata militare in occasione del Giorno della Vittoria a Mosca testimonia il declino della Russia.

Mykhailo Podoliak, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina.

“La Russia non ha dimostrato al mondo la sua capacità di essere un secondo esercito. La Russia in questo discorso sembra un paese perdente… Per me, in linea di principio, nel discorso di Putin, che abbiamo ascoltato oggi, è il declino della Russia”, ha detto Podoliak.