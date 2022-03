Polonia. Arrivati 964.000 ucraini. Sono più di 1,5 mln quelli fuggiti. Scholz, bene solidarietà europea

- Advertisement -

AgenPress – La pattuglia di frontiera polacca ha affermato che quasi un milione di persone è stato autorizzato ad attraversare il confine polacco dall’Ucraina da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina il mese scorso. In un tweet, le guardie di frontiera polacche hanno appena confermato che “già 964mila persone in fuga dall’Ucraina alla Polonia sono state sgomberate ai valichi di frontiera”.

Dopo aver sfondato quota 100mila nella giornata di venerdì, ieri le autorità polacche hanno registrato 129mila nuovi arrivi. Lo rende noto la rappresentanza polacca in Ue. Dall’aggressione militare russa, gli ufficiali della Guardia di frontiera polacca hanno registrato oltre 922.400 persone in fuga dall’Ucraina.

Sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti secondo quanto riferisce l’Onu.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha elogiato la solidarietà europea con i rifugiati che scappano dalla guerra in Ucraina. “È positivo e non scontato che tutti i Paesi dell’Ue accolgano bambini, donne e uomini insieme, in modo rapido e senza burocrazia”, ha scritto Scholz su Twitter al termine del colloquio con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Una cosa è chiara: insieme aiuteremo chi cerca rifugio dalla guerra. E restiamo uniti!”, ha aggiunto, sottolineando che con “questa guerra, l’Europa si avvicina” e “lo dimostra la reazione unitaria con le sanzioni all’attacco russo e la volontà di accogliere i rifugiati dall’Ucraina”.