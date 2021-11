Polonia. Il presidente approva legge che blocca gli indennizzi agli ebrei

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente della Polonia ha firmato un disegno di legge che fisserebbe limiti alla capacità degli ebrei di recuperare le proprietà sequestrate dagli occupanti tedeschi nazisti e trattenute dai governanti comunisti del dopoguerra, una mossa che potrebbe alimentare le tensioni con Israele e gli Stati Uniti.

La legge stabilisce un limite di tempo di 30 anni per i ricorsi contro le confische delle proprietà, molte delle quali relative alla comunità ebraica polacca. Dopo la guerra, le autorità comuniste nazionalizzarono infatti un gran numero di proprietà che erano state abbandonate perché i loro proprietari erano stati uccisi o erano fuggiti. La legge riguarda sia i richiedenti ebrei che non ebrei, ma gli attivisti affermano che i proprietari ebrei saranno colpiti in modo sproporzionato perché spesso hanno presentato più tardi i reclami dopo la guerra.

“Ho preso una decisione oggi sull’atto, che negli ultimi mesi è stato oggetto di un vivace e rumoroso dibattito in patria e all’estero”, ha detto Andrzej Duda in una dichiarazione pubblicata sabato. “Dopo un’analisi approfondita, ho deciso di firmare l’emendamento”.

Finora gli ebrei espatriati o i loro discendenti potevano affermare che una proprietà era stata sequestrata contro la legge e chiederne la restituzione, ma i funzionari polacchi sostenevano che ciò stava causando incertezza sulla proprietà della proprietà.

Nel 2015, pertanto, il Tribunale costituzionale polacco ha stabilito che dovrebbero esistere termini specifici dopo i quali le decisioni amministrative sui titoli di proprietà non possono più essere impugnate. Le modifiche alla legge sono state adottate dal parlamento polacco all’inizio di questa settimana.

La questione dei diritti di proprietà degli ebrei in Polonia è ulteriormente complicata perché, a differenza di altri stati dell’UE, non ha creato un fondo per risarcire le persone le cui proprietà sono state sequestrate.

Giovedì il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che Washington è profondamente preoccupata per il fatto che il parlamento polacco abbia approvato il disegno di legge e ha esortato Duda a non firmarlo in legge o a deferirlo al tribunale costituzionale polacco.

Washington è uno degli alleati più importanti di Varsavia, ma le relazioni tra i due paesi sono state tese dalla questione della proprietà, così come da altre questioni come i piani per introdurre cambiamenti che secondo l’opposizione mirano a mettere a tacere un canale di notizie di proprietà statunitense critico nei confronti del governo.

Prima della seconda guerra mondiale la Polonia era stata la patria di una delle più grandi comunità ebraiche del mondo, ma è stata quasi completamente spazzata via dai nazisti e gli ex proprietari ebrei e i loro discendenti hanno fatto una campagna per ottenere un risarcimento.