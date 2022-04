Pomezia. Ragazzo disabile cade dal terzo piano della scuola. Ricoverato al Policlinico Umberto I

- Advertisement -

AgenPress – Un ragazzo disabile di 20 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato dal bagno dal terzo piano dall’Istituto Superiore Copernico in via Copernico a Pomezia, centro in provincia di Roma. Il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Umberto I.

In base a quanto accertato dai carabinieri che indagano sulla vicenda, intorno alle 11 di questa mattina, durante le ore di lezione, il giovane ha avuto necessità di andare al bagno: è stato quindi accompagnato da un professore e mentre il docente era in attesa il 20enne è caduto dalla finestra al secondo piano dell’Istituto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe precipitato sulla tettoia del bar della scuola.

Il giovane era cosciente all’arrivo dell’ambulanza del 118, e ha continuato a lamentare dolori per la caduta. Le indagini proseguono, in modo da appurare con certezza l’accaduto e capire in che modo e per quale motivo il giovane sia caduto dalla finestra del bagno.