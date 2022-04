Ponte 25 aprile: oltre 9 milioni di italiani in viaggio

- Advertisement -

AgenPress. Secondo Federalberghi, saranno circa 9 milioni e 298 mila gli italiani in viaggio per il 25 aprile.

“Bene, ottima notizia, ma abbassate i prezzi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I dati dei rincari di marzo, infatti, sono molto preoccupanti sia in previsione del prossimo 25 aprile che della prossima estate. Pur essendo marzo un mese freddo e non certo di ferie, le tariffe degli alberghi sono già salite rispetto allo scorso anno del 9,7%, collocando gli alberghi al secondo posto dei rialzi legati alle vacanze” prosegue Dona.

“Capiamo che il caro bollette di luce e gas abbia inciso anche sulle strutture alberghiere, ma se ci si rifà con gli interessi sui clienti andiamo male! Anche perché tutti i prezzi legati alle vacanze sono già aumentati. A marzo il trasporto marittimo si colloca in testa alla top ten con un incremento del 10,1%, visitare un museo costa il 7,4% in più rispetto a un anno prima, andare in un villaggio vacanze o in un campeggio il 7,2%, in una pensione, bed and breakfast o agriturismo il 4,5%, andare in piscina o in un impianto sportivo il 4%, andare al ristorante il 3,1%, ancora peggio se vuoi andare in pizzeria, +3,7%. Sempre sopra al 3% anche parchi di divertimento e cinema, entrambi a +3,1%. Insomma, non c’è un servizio che si salvi!” conclude Dona.

Top ten rincari annui di marzo 2022 – spese vacanze

N Servizio Rincari % annui (a) - Advertisement - di marzo 1 Trasporto marittimo 10,1 2 Alberghi e motel 9,7 3 Voli intercontinentali 7,8 4 Musei 7,4 5 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 7,2 6 Gelati 6,1 7 Pensioni, bed and breakfast o agriturismo 4,5 8 Servizi ricreativi e sportivi (piscine, palestre, impianti sportivi) 4 9 Pasto in pizzeria 3,7 10 Parchi di divertimento 3,1 10 Cinema 3,1 10 Ristoranti 3,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

a) da marzo 2021 a marzo 2022