Pordenone. Un ragazzo, di 15 anni, è morto travolto da un’automobile, mentre era in bicicletta,

AgenPress. Ieri sera, a Porcia in provincia di Pordenone, un ragazzo di 15 anni mentre era in bicicletta è morto travolto da un’automobile guidata da una cittadina americana (militare in servizio alla base di Aviano) che ha perso il controllo della vettura.

Il ragazzo si trovava assieme ad alcuni amici, tutti fermi a bordo strada, quando è sopraggiunta l’auto.

Secondo quanto deciso dalla Procura di Pordenone, in virtù degli accertamenti effettuati dai Carabinieri, la donna sarà arrestata per omicidio stradale.