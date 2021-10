Porte Aperte/Open Doors: “In tutta l’India, i cristiani vivono in uno stato di costante paura”

- Advertisement -

Disinformazione, incitamento alla violenza e alla discriminazione contro le minoranze religiose in India

AgenPress. In tutta l’India, i cristiani vivono in uno stato di costante paura. È in atto contro di loro una sistematica campagna di molestie, violenze, stupri e omicidi.

Questo il risultato di un nuovo, scioccante report condotto dalla London School of Economics e commissionato da Porte Aperte/Open Doors.

Assistiamo inoltre a una persistente opera di disinformazione e propaganda anticristiana e contro altre minoranze religiose (tra cui i musulmani, di cui il report rende conto) a vari livelli attraverso media e social media. Gli attacchi e la persecuzione vengono ignorati o perfino condonati dalle autorità – inclusi governi statali e regionali, polizia e media – per mantenere il favore delle potenti organizzazioni Hindutva.

Secondo uno degli autori del report: “La misura in cui gli attori statali sono complici della violenza è scioccante. Burocrati, poliziotti, giudici di corti minori: sono spesso apertamente collusi nella discriminazione di queste minoranze. E politici, massimi leader religiosi e potenti proprietari di media stanno dando segnali molto evidenti che questo comportamento è opportuno”.