AgenPress – L’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov ha presentato in Procura a Roma un esposto per istigazione a delinquere ed apologia di reato in relazione ad un articolo pubblicato il 22 marzo scorso su ‘La Stampa’. “Nel titolo si considera la possibile uccisione di Putin – ha detto Razov – questo è fuori etica, morale e regole del giornalismo. Chiedo alla magistratura Italiana di esaminare questo caso, confido nella giustizia di questo Paese”.