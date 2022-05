Posso proteggere la mia privacy in rete? Ecco alcuni consigli utili

- Advertisement -

AgenPress. Chi utilizza molto Internet sa quanto sia importante proteggere la propria privacy mentre si naviga. La tecnologia, infatti, ci ha da un lato messo davanti una serie di incredibili opportunità, ma dall’altra parte ha anche dato delle armi in mano incredibilmente potenti ai truffatori. Problemi di privacy e di tutela della propria sicurezza mentre si naviga in rete sono al centro dell’attività non solo di chi naviga normalmente in rete, ma anche e soprattutto da chi è iscritto a determinati siti, come quelli di gioco.

Siti di gioco: la sicurezza prima di tutto

Quando parliamo di siti di gioco online non ci riferiamo soltanto a quelli di gambling, ma anche all’attività di gaming, molo diffusa rispetto al passato. In entrambi i casi parliamo di attività che devono essere intraprese con un’attenzione particolare, questo perché, in primis, sono portate avanti tramite il collegamento di un conto bancario o comunque di un metodo di pagamento. Ciò vuol dire che entrano in gioco dati sensibili, che devono essere tutelati accuratamente. Gli hacker, infatti, possono cercare di entrare in possesso di questi dati proprio per ricavare in maniera truffaldina il denaro dalla propria vittima (secondo varie modalità).

Come proteggersi

Per prima cosa, il suggerimento è quello di iscriversi soltanto a siti affidabili, a prescindere dall’attività: quindi, se parliamo di gaming, allora dovremo optare per i siti che sono più noti e recensiti; per quanto riguarda il gambling, invece, si dovrebbero scegliere dei siti affidabili come quelli riportati dal sito www.slot-machinesgratis.com.

Un trucco che può sembrare sottovalutato è quello di evitare di iscriversi con le mail personali a questi siti, ma utilizzare delle mail create ad hoc per l’iscrizione. Questo può già proteggere parzialmente i nostri dati personali. Altro suggerimento è quello di evitare, se ci ritroviamo a chattare in qualche modo sul sito, di rivelare a degli estranei dei dati personali che solo noi siamo in grado di conoscere.

Abilitare, poi, l’autenticazione a due fattori è un altro passaggio fondamentale per garantirsi il massimo della sicurezza. Non tutti i siti e le app prevedono questo tipo di autenticazione, perciò informarsi prima è d’aiuto. Sembra banale dirlo, poi, ma è altrettanto importante effettuare sempre il logout quando si vuole uscire dal sito web.

Può essere pericoloso collegarsi ad una rete Wi-Fi free? Studi e analisi recenti hanno dimostrato che sì, collegarsi a questo tipo di connessioni gratuite può essere deleterio e pericoloso. Questo perché gli hackers possono collegarsi e ricreare degli hotspot pensati proprio per intercettare delle vittime e rubare loro dei dati sensibili.

Ma come fare per avere la certezza di navigare su siti affidabili? In primis basta controllare che in alto, nell’URL, sia presente la lettera “s” al termine del codice http: questo già significa che stiamo navigando su un sito sicuro. Poi, in tal senso, è sicuramente utile sfruttare le informazioni che girano in rete: le stesse recensioni ed esperienze di altri utenti possono essere molto d’aiuto per orientare le nostre scelte.